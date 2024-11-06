Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH làm việc tại Tây Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH

Quản lý giáo dục

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: 239 Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường 4, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

-Quản lý và giám sát chất lượng giảng dạy, đảm bảo học viên đạt được mục tiêu học tập.
-Phối hợp với giáo viên để lên kế hoạch giảng dạy và phát triển chương trình học phù hợp.
-Đánh giá hiệu quả giảng dạy thông qua phản hồi của học viên và kết quả học tập.
-Tổ chức và điều phối các hoạt động học tập, kiểm tra, và các sự kiện giáo dục tại trung tâm.
-Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập, giải quyết các vấn đề liên quan đến học vụ.
-Cập nhật và báo cáo tình hình học tập của học viên tới ban quản lý trung tâm.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.
-Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và quản lý thời gian tốt.
-Tâm huyết với giáo dục, có trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.
-Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và công cụ quản lý học tập.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của trung tâm.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
-Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VÀ ĐÀO TẠO THƯỢNG ĐỈNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 239 Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường 4, TP Tây Ninh, Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

