Tuyển Quản lý giáo dục TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển dài hạn: Xây dựng và phê duyệt, bao gồm các mục tiêu cụ thể về mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới. Đảm bảo các cơ sở của Trung tâm vận hành hiệu quả, không có gián đoạn, và chất lượng dịch vụ đạt mức cao nhất.

Định hướng thương hiệu và chiến lược marketing: Tăng cường nhận diện thương hiệu ở các thị trường hiện tại và mở rộng sang các thị trường mới.

Quản lý tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận: Đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, tối ưu hóa chi phí vận hành và cải thiện lợi nhuận.

Tối ưu hóa quy trình vận hành: Đánh giá và cải tiến các quy trình vận hành để tăng hiệu quả và giảm thiểu lãng phí, tối ưu hóa chi phí vận hành và cải thiện lợi nhuận.

Phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, thu hút và giữ chân nhân tài, tăng cường sự hài lòng của nhân viên.

Xây dựng và duy trì quan hệ với các đối tác chiến lược: Ký kết các hợp đồng hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài ngành giáo dục.

Giám sát hoạt động quản lý cấp trung, cấp cao: Điều hành và giám sát hiệu quả hoạt động của các phòng ban, đảm bảo các kế hoạch được thực thi đúng tiến độ.

Thực hiện chế độ báo cáo: Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định, yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ (tiếng Anh) hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Tối thiểu 08 năm kinh nghiệm quản lý cấp trung hoặc cấp cao, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục hoặc dịch vụ; hiểu biết sâu về thị trường giáo dục, đặc biệt là đào tạo IELTS.

- Kỹ năng lãnh đạo tốt, tư duy chiến lược và khả năng phân tích tài chính tốt.

- Khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác và khách hàng

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại; được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Cơ chế thưởng, chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Chế độ miễn phí học tiếng Anh cho bản thân, ưu đãi với thành viên trong gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC

