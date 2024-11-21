Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A36.TT10 KĐT Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý tình hình học của các lớp (khai giảng, học chính, bổ trợ, kiểm tra, ...).

Quản lý tình hình dạy và làm việc của đội ngũ Giáo viên, trợ giảng(theo dõi/ quản lý việc ký hợp đồng lao động/ hợp đồng đào tạo, theo dõi tiến độ công việc, kiểm soát thái độ làm việc, ...)

Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Viết các bài đăng trên fanpage, zalo.

Xếp thời khóa biểu cho trung tâm, chăm sóc các học sinh, đón tiếp tư vấn phụ huynh và học sinh mới.

Liên lạc, trao đổi với các thầy cô bộ môn.

Quản lý thu chi và kế toán nội bộ (Thu học phí, làm lương, chi phí...)

Xuất hóa đơn học phí.

Lưu giữ, quản lý hồ sơ.

Thiết kế canva cơ bản các ảnh sự kiện và truyền thông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong phạm vi được phân công khi có chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực giáo dục.

Kỹ năng quản lý, điều hành, giao tiếp, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc.

Chủ động và sáng tạo trong công việc.

Nhiệt tình và có trách nhiệm cao.

Có ngoại hình ưa nhìn

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.

Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

Được hưởng các chế độ khác theo luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định);

Được hưởng các chính sách phúc lợi cấp quản lý theo quy định của công ty (Du lịch, thưởng lễ, tết, sinh nhật,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA

