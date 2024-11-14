Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

Quản lý giáo dục

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 667 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chăm sóc tình hình học viên theo KPI quy định công ty
Quản lý chất lượng học viên: Tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông tin liên quan đến học viên hàng ngày. Cập nhật thông tin về chương trình đào tạo, tư vấn lộ trình học phù hợp, kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào cho học viên. Kiểm tra xếp lớp đầu vào, lập danh sách và báo cáo tình hình học tập của học viên định kỳ; Chuyển lớp cho học viên khi có yêu cầu của phụ huynh;
Quản lý chất lượng học tập: Lập kế hoạch đánh giá nhận xét của giáo viên, liên hệ phụ huynh, nhập/in ấn bảng điểm. Quản lý toàn bộ quá trình bù – phụ đạo để thông báo đến học viên và phụ huynh, tổ chức buổi học, theo dõi và đánh giá kết quả.
Hồ sơ lớp học: Cập nhật thời khóa biểu tổng, bao gồm lịch giảng dạy của giáo viên, sĩ số lớp và các thông tin liên quan; Lập và kiểm tra hồ sơ lớp học, danh sách lớp, điều chỉnh khi có thông tin chính thức từ trưởng phòng; Theo dõi tiến độ dạy của giáo viên hàng ngày trong hồ sơ lớp; Lập kế hoạch và tổ chức thi cử, khảo sát, chuẩn bị đề thi.
Giáo viên: Kiểm tra lớp học, hướng dẫn giáo viên báo cáo tình hình lớp học. Cập nhật folder lớp, trao đổi với giáo viên. Hỗ trợ trưởng phòng theo dõi tác phong của giáo viên, kiểm kê vật tư/tài liệu, quản lý việc giáo viên ký nhận, mượn tài liệu giáo trình đã được trưởng phòng phê duyệt;
Phụ huynh: Liên hệ phụ huynh tư vấn chương trình, thu học phí học viên tái đăng ký, quản lý sĩ số, hỗ trợ các thủ tục đăng ký/chuyển lớp/gia hạn học phí. Giải quyết các thắc mắc của phụ huynh trong phạm vi năng lực và thẩm quyền.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tiếng Anh
Có kinh nghiệm đứng lớp, giảng dạy là một lợi thế (sẽ được training)
Có thể dạy thế khi giáo viên tạm vắng
Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn, đào tạo.
Có năng lực giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tinh thần dịch vụ khách hàng cao;
Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt; yêu thích và định hướng công việc văn phòng; có thể làm việc với phụ huynh, học viên và giáo viên;
Có thể làm việc theo ca 8h/ngày
Sử dụng thành tạo word, excel, powerpoint và email.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: Lương cứng 80% + lương hiệu suất 20% + Thưởng tháng/ quý theo KPI (Chi tiết trao đổi qua buổi phỏng vấn)
Tổng thu nhập từ 7.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/ tháng
Đào tạo và xét thăng tiến nếu năng lực phù hợp.
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy định kỳ.
Đóng BHXH – Ngày phép năm – Ngày nghỉ Lễ Tết: theo luật Lao động quy định.
Thưởng Tết, ngày lễ theo quy định công ty.
Du lịch trong/ngoài nước định kỳ 02 năm/01 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 102-104 Đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-dao-tao-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250502
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Tuyển Nhân Viên Giáo Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Trung thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA
Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Nhân Viên Học Vụ thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
Tuyển Giám Đốc Điều Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
Hạn nộp: 19/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Tuyển Quản Lý Học Vụ thu nhập 28 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Tuyển Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Quản Lý Học Vụ thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 26 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng
Hạn nộp: 19/10/2025
Kiên Giang Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Tuyển Nhân Viên Giáo Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Hạn nộp: 28/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực Đức Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Trung thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA
Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HC VINA
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Nhân Viên Học Vụ thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
Tuyển Giám Đốc Điều Hành thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ PEC
Hạn nộp: 19/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Tuyển Quản Lý Học Vụ thu nhập 28 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Phát Triển Giáo Dục ESO
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Tuyển Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Hạn nộp: 13/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Tuyển Quản Lý Học Vụ thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚC NINH
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất