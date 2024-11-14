Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 667 Tỉnh Lộ 10, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM, Bình Tân ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chăm sóc tình hình học viên theo KPI quy định công ty

Quản lý chất lượng học viên: Tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông tin liên quan đến học viên hàng ngày. Cập nhật thông tin về chương trình đào tạo, tư vấn lộ trình học phù hợp, kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào cho học viên. Kiểm tra xếp lớp đầu vào, lập danh sách và báo cáo tình hình học tập của học viên định kỳ; Chuyển lớp cho học viên khi có yêu cầu của phụ huynh;

Quản lý chất lượng học tập: Lập kế hoạch đánh giá nhận xét của giáo viên, liên hệ phụ huynh, nhập/in ấn bảng điểm. Quản lý toàn bộ quá trình bù – phụ đạo để thông báo đến học viên và phụ huynh, tổ chức buổi học, theo dõi và đánh giá kết quả.

Hồ sơ lớp học: Cập nhật thời khóa biểu tổng, bao gồm lịch giảng dạy của giáo viên, sĩ số lớp và các thông tin liên quan; Lập và kiểm tra hồ sơ lớp học, danh sách lớp, điều chỉnh khi có thông tin chính thức từ trưởng phòng; Theo dõi tiến độ dạy của giáo viên hàng ngày trong hồ sơ lớp; Lập kế hoạch và tổ chức thi cử, khảo sát, chuẩn bị đề thi.

Giáo viên: Kiểm tra lớp học, hướng dẫn giáo viên báo cáo tình hình lớp học. Cập nhật folder lớp, trao đổi với giáo viên. Hỗ trợ trưởng phòng theo dõi tác phong của giáo viên, kiểm kê vật tư/tài liệu, quản lý việc giáo viên ký nhận, mượn tài liệu giáo trình đã được trưởng phòng phê duyệt;

Phụ huynh: Liên hệ phụ huynh tư vấn chương trình, thu học phí học viên tái đăng ký, quản lý sĩ số, hỗ trợ các thủ tục đăng ký/chuyển lớp/gia hạn học phí. Giải quyết các thắc mắc của phụ huynh trong phạm vi năng lực và thẩm quyền.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Tiếng Anh

Có kinh nghiệm đứng lớp, giảng dạy là một lợi thế (sẽ được training)

Có thể dạy thế khi giáo viên tạm vắng

Công việc không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn, đào tạo.

Có năng lực giao tiếp và xử lý tình huống khéo léo

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tinh thần dịch vụ khách hàng cao;

Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt; yêu thích và định hướng công việc văn phòng; có thể làm việc với phụ huynh, học viên và giáo viên;

Có thể làm việc theo ca 8h/ngày

Sử dụng thành tạo word, excel, powerpoint và email.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: Lương cứng 80% + lương hiệu suất 20% + Thưởng tháng/ quý theo KPI (Chi tiết trao đổi qua buổi phỏng vấn)

Tổng thu nhập từ 7.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ/ tháng

Đào tạo và xét thăng tiến nếu năng lực phù hợp.

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy định kỳ.

Đóng BHXH – Ngày phép năm – Ngày nghỉ Lễ Tết: theo luật Lao động quy định.

Thưởng Tết, ngày lễ theo quy định công ty.

Du lịch trong/ngoài nước định kỳ 02 năm/01 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TÂY ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin