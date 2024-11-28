Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, lưu trữ và cập nhật hồ sơ học viên.
Dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh - Viêt và ngược lại.
Làm việc với các bộ phận để xây dựng kế hoạch đào tạo theo lịch tổ chức lớp và điều phối của Giám đốc đào tạo.
Tham gia tổ chức lớp online.
Chăm sóc học viên trong thời gian học.
Quản lý giai đoạn nghiên cứu của nghiên cứu sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng anh lưu loát (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và một số phần mềm hỗ trợ khác.
Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỉ luật.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Thực hiện các công việc được phân công.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và một số phần mềm hỗ trợ khác.
Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỉ luật.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Thực hiện các công việc được phân công.
Tại CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, cởi mở và hiệu quả.
Có cơ hội được học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng, tham giá các khóa đào tạo kĩ năng giảng dạy và các chương trình đào tạo khác.
Được làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, cởi mở và hiệu quả.
Có cơ hội được học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng, tham giá các khóa đào tạo kĩ năng giảng dạy và các chương trình đào tạo khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI