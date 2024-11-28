Tuyển Quản lý giáo dục CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES

Quản lý giáo dục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý giáo dục Tại CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, lưu trữ và cập nhật hồ sơ học viên.
Dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh - Viêt và ngược lại.
Làm việc với các bộ phận để xây dựng kế hoạch đào tạo theo lịch tổ chức lớp và điều phối của Giám đốc đào tạo.
Tham gia tổ chức lớp online.
Chăm sóc học viên trong thời gian học.
Quản lý giai đoạn nghiên cứu của nghiên cứu sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng anh lưu loát (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và một số phần mềm hỗ trợ khác.
Có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỉ luật.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Thực hiện các công việc được phân công.

Tại CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, cởi mở và hiệu quả.
Có cơ hội được học hỏi, nâng cao kiến thức, kĩ năng, tham giá các khóa đào tạo kĩ năng giảng dạy và các chương trình đào tạo khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES

CÔNG TY TNHH MTV LONDON ACADEMY OF SCIENCES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

