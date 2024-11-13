Tuyển Quản lý giáo dục TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Đường số 4, ngõ 195 Nguyễn Văn Hới, khu Tái định cư Đằng Lâm 1, phường Thành Tô, Hải An

Mô Tả Công Việc Quản lý giáo dục Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức xếp lớp, kiểm soát hoạt động vận hành đào tạo

Xây dựng/quản lí/kiểm soát/phát triển hoạt động quản lí học sinh trên hệ thống của Bộ và hệ thống nội bộ FPT

Quản lí, kiểm soát việc thực hiện giảng dạy của giáo viên theo đúng phân phối chương trình

Tổ chức, kiểm soát chương trình ngoài giờ (đội tuyển, phụ đạo)

Tổ chức các sự kiện phục vụ hoạt động đào tạo

Hỗ trợ tổ chức khảo thí theo kế hoạch phòng

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên ngành liên quan đến quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục

Cẩn thận, trung thực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc; tính kỷ luật và thái độ cầu tiến; chịu được áp lực cao

Có khả năng tổ chức, sắp xếp và quản lý dữ liệu khoa học, dễ dàng khai thác thông tin

Kĩ năng Tin học văn phòng tốt, kỹ năng phân tích dữ liệu sử dụng Excel, VBA, Google Sheets, PowerBI

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương hoặc công tác trong các tổ chức giáo dục phổ thông

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết/kinh nghiệm trong hoạt động khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục.

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin