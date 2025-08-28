Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Ngày đăng tuyển: 28/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/09/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Sun Valley

- 178 Tản Đà, Đam Bri, Phường 2

- Bảo Lộc, Bảo Lộc, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Theo dõi, kiểm soát và xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Cập nhật, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán nội bộ của công ty.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo thông tin kế toán chính xác và kịp thời.
Cập nhật kiến thức về luật thuế, kế toán và các quy định liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo chính xác và hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt và chịu được áp lực công việc cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 15 - 20 triệu theo năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84-86 đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

