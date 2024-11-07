Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và điều hành hoạt động các cửa hàng trong khu vực Đồng Nai và khu vực lân cận

Chịu trách nhiệm doanh số trong khu vực quản lý

Chịu trách nhiệm về chi phí và hiệu quả kinh doanh khu vực

Kiểm soát tính thực thi, tính đồng nhất về chất lượng dịch vụ

Kiểm soát tính thực thi, tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm

Quản lý tiền – hàng hóa – tài sản thuộc khu vực mình quản lý

Quản lý gián tiếp đội ngũ nhân sự quản lý quán

Quản lý việc tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành, qui trình, qui định, nội qui của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên người địa phương Đồng Nai

Vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint)

Kinh nghiệm 5 năm trong ngành, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B vị trí tương đương hoặc từng quản lý nhóm cửa hàng từ 02 cửa hàng trở lên các chuỗi cửa hàng tiện lợi, café...

Kỹ năng lãnh đạo

Kỹ năng hoạch định, tổ chức

Kỹ năng kiểm soát chi phí

Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng, giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.

Am hiểu các quy định của Nhà nước về VSATTP, PCCC.

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam

Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của công ty.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (lương tháng 13 + thưởng KPI)

Phụ cấp: theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

