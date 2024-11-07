Tuyển Quản Lý thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và điều hành hoạt động các cửa hàng trong khu vực Đồng Nai và khu vực lân cận
Chịu trách nhiệm doanh số trong khu vực quản lý
Chịu trách nhiệm về chi phí và hiệu quả kinh doanh khu vực
Kiểm soát tính thực thi, tính đồng nhất về chất lượng dịch vụ
Kiểm soát tính thực thi, tính đồng nhất về chất lượng sản phẩm
Quản lý tiền – hàng hóa – tài sản thuộc khu vực mình quản lý
Quản lý gián tiếp đội ngũ nhân sự quản lý quán
Quản lý việc tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành, qui trình, qui định, nội qui của công ty.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên người địa phương Đồng Nai
Vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint)
Kinh nghiệm 5 năm trong ngành, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B vị trí tương đương hoặc từng quản lý nhóm cửa hàng từ 02 cửa hàng trở lên các chuỗi cửa hàng tiện lợi, café...
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng hoạch định, tổ chức
Kỹ năng kiểm soát chi phí
Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng, giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
Am hiểu các quy định của Nhà nước về VSATTP, PCCC.
Vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint)
Kinh nghiệm 5 năm trong ngành, trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B vị trí tương đương hoặc từng quản lý nhóm cửa hàng từ 02 cửa hàng trở lên các chuỗi cửa hàng tiện lợi, café...
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng hoạch định, tổ chức
Kỹ năng kiểm soát chi phí
Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng, giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
Am hiểu các quy định của Nhà nước về VSATTP, PCCC.
Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của công ty.
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (lương tháng 13 + thưởng KPI)
Phụ cấp: theo quy định công ty
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của công ty.
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (lương tháng 13 + thưởng KPI)
Phụ cấp: theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
