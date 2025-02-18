Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)
Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN05 Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 14 - 22 Triệu
1. Quản lý hàng hóa, vật tư và nguyên liệu trong kho
2. Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
3. Quản lý thủ tục xuất nhập hàng
4. Quản lý số lượng hàng hóa, hàng tồn kho
Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng
2. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
3. Có kinh nghiệm quản lý kho từ 2 năm trở lên
4. Nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp tốt
Quyền lợi chung
1.Thu nhập thỏa thuận hấp dẫn
2.Thử việc 100% lương
3.Đóng bảo hiểm 80% tổng lương
4.Có xe đưa đón Hà Nội-Hà Nam
5.Trợ cấp con nhỏ, kinh nguyệt…
Tại CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
-Thu nhập thỏa thuận hấp dẫn
-Thử việc 100% lương
-Đóng bảo hiểm 80% tổng lương
-Có xe đưa đón Hà Nội-Hà Nam
-Trợ cấp con nhỏ, trợ cấp kinh nguyệt...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM)
