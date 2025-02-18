Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH FOSITEK (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 22 Triệu

1. Tiếng Trung thành thạo 4 kĩ năng 2. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 3. Có kinh nghiệm quản lý kho từ 2 năm trở lên 4. Nhanh nhẹn, chịu khó, giao tiếp tốt Quyền lợi chung 1.Thu nhập thỏa thuận hấp dẫn 2.Thử việc 100% lương 3.Đóng bảo hiểm 80% tổng lương 4.Có xe đưa đón Hà Nội-Hà Nam 5.Trợ cấp con nhỏ, kinh nguyệt…

1. Quản lý hàng hóa, vật tư và nguyên liệu trong kho 2. Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho 3. Quản lý thủ tục xuất nhập hàng 4. Quản lý số lượng hàng hóa, hàng tồn kho

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI