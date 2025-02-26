Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tân Lâm. Kiện Khê, Thanh Liêm, Huyện Thanh Liêm

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý vận hành sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần dựa trên đơn hàng và chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Phân công công việc cho từng tổ sản xuất

Kiểm soát tiến độ sản xuất, đảm bảo giao hàng đúng thời gian quy định.

Giám sát quy trình lắp ráp đúng tiêu chuẩn

Đề xuất các giải pháp cải tiến năng suất, giảm thiểu lãng phí trong sản xuất.

2. Quản lý chất lượng sản phẩm

Đảm bảo sản xuất đúng theo bản vẽ kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

Phối hợp với bộ phận Kiểm tra chất lượng (QC) để kiểm soát sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Phát hiện và xử lý lỗi sản xuất, ngăn ngừa hàng lỗi ảnh hưởng đến khách hàng.

3. Quản lý nhân sự trong xưởng

Quản lý, đào tạo và hướng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Kiểm soát hiệu suất làm việc của từng tổ sản xuất, đảm bảo công nhân làm việc hiệu quả.

Đánh giá năng lực công nhân, đề xuất khen thưởng hoặc xử lý vi phạm.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong xưởng liên quan đến nhân sự, kỹ thuật, tiến độ.

3. Quản lý vật tư, máy móc & thiết bị

Giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu, đảm bảo không lãng phí.

Đảm bảo máy móc, thiết bị trong xưởng hoạt động ổn định, đề xuất bảo trì khi cần thiết.

4. Đảm bảo an toàn lao động và môi trường lao động

Đảm bảo công nhân tuân thủ quy trình an toàn lao động, sử dụng đồ bảo hộ đúng quy định.

Kiểm soát vệ sinh xưởng, đảm bảo nhà xưởng sạch sẽ, gọn gàng theo tiêu chuẩn.

Phối hợp với bộ phận Bảo trì – An toàn để kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, hóa chất.

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ & Kinh nghiệm

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành: Cơ khí, Kỹ thuật sản xuất, Quản lý công nghiệp...

Có 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lí sản xuất.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản đốc xưởng / Tổ trưởng sản xuất.

Am hiểu về quy trình sản xuất lắp ráp.

Biết sử dụng bản vẽ kỹ thuật, có thể đọc hiểu các thông số kỹ thuật của sản phẩm.

B. Kỹ năng & Phẩm chất

Kỹ năng quản lý sản xuất: Lập kế hoạch, điều phối công việc trong xưởng.

Kỹ năng lãnh đạo: Quản lý đội ngũ công nhân, tạo động lực làm việc.

Tư duy cải tiến: Luôn tìm cách nâng cao năng suất, giảm thiểu lỗi sản xuất.

Kỹ năng xử lý vấn đề: Giải quyết nhanh các sự cố trong xưởng.

Chịu áp lực cao, làm việc linh hoạt theo tiến độ đơn hàng.

Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30-40 triệu đồng/tháng (tùy kinh nghiệm).

Thưởng theo năng suất, tiến độ sản xuất.

Hưởng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Nhà máy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAMAC ELECTRONICS

