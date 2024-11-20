Tuyển Quản Lý thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh
Theo dõi, quản lý đơn hàng, khách hàng, nhà cung cấp
Tư vấn cho Ban giám đốc: thuế, luật, chính sách VN
Xây dựng/ hoàn thiện bộ máy của công ty
Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Giao tiếp tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp về trồng rừng, sản xuất gỗ, pallet

Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18.000.000 - 20.000.000 VND
Tham gia bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13
Cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 66 Phố Lộc, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

