Tuyển Quản Lý thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh
Theo dõi, quản lý đơn hàng, khách hàng, nhà cung cấp
Tư vấn cho Ban giám đốc: thuế, luật, chính sách VN
Xây dựng/ hoàn thiện bộ máy của công ty
Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Giao tiếp tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp về trồng rừng, sản xuất gỗ, pallet
Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 18.000.000 - 20.000.000 VND
Tham gia bảo hiểm đầy đủ
Lương tháng 13
Cơ hội phát triển, thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
