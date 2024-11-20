Tuyển Quản Lý thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý chung hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo dõi, quản lý đơn hàng, khách hàng, nhà cung cấp

Tư vấn cho Ban giám đốc: thuế, luật, chính sách VN

Xây dựng/ hoàn thiện bộ máy của công ty

Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Giao tiếp tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp về trồng rừng, sản xuất gỗ, pallet

Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 18.000.000 - 20.000.000 VND

Tham gia bảo hiểm đầy đủ

Lương tháng 13

Cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin