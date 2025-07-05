Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
- Hà Nội: G2 Vinhomes GreenBay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Trực tiếp triển khai tuyển dụng các vị trí thuộc khối HO/BO (Tài chính, HCNS, Marketing, Vận hành, Kinh doanh...).
Thực hiện tuyển dụng số lượng lớn các vị trí vận hành – đặc biệt là tài xế taxi, nhân viên kỹ thuật, nhân sự tuyến đầu.
Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển dụng phù hợp từng vị trí, từng thời điểm.
Phối hợp với các phòng/ban để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, đề xuất điều chỉnh khi cần.
Tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông tuyển dụng trên đa kênh (Facebook, Zalo, TikTok, website…).
Đề xuất các hình thức sáng tạo nhằm tăng độ nhận diện nhà tuyển dụng (hình ảnh, nội dung, chiến dịch…) kết hợp với team truyền thông nội bộ
Thiết lập và duy trì hệ thống báo cáo tuyển dụng (theo tuần, tháng, quý).
Đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng, đề xuất tối ưu ngân sách tuyển.
Tham gia xây dựng quy trình, quy định tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nhân sự.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong các công ty có quy mô lớn.
Có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng vị trí từ khối Văn phòng đến vận hành/mass là bắt buộc.
Có hiểu biết và từng thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Thành thạo kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo, phân tích dữ liệu tuyển dụng.
Có bằng lái xe ô tô và sẵn sàng di chuyển khi công việc yêu cầu.
Tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động, khả năng làm việc độc lập cao.
Kỹ năng giao tiếp, đánh giá ứng viên, có khả năng phỏng vấn đa dạng cấp độ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Du lịch hằng năm, teambuilding,..
