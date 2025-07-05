Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G2 Vinhomes GreenBay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Trực tiếp triển khai tuyển dụng các vị trí thuộc khối HO/BO (Tài chính, HCNS, Marketing, Vận hành, Kinh doanh...).
Thực hiện tuyển dụng số lượng lớn các vị trí vận hành – đặc biệt là tài xế taxi, nhân viên kỹ thuật, nhân sự tuyến đầu.
Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển dụng phù hợp từng vị trí, từng thời điểm.
Phối hợp với các phòng/ban để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, đề xuất điều chỉnh khi cần.
Tham gia xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông tuyển dụng trên đa kênh (Facebook, Zalo, TikTok, website…).
Đề xuất các hình thức sáng tạo nhằm tăng độ nhận diện nhà tuyển dụng (hình ảnh, nội dung, chiến dịch…) kết hợp với team truyền thông nội bộ
Thiết lập và duy trì hệ thống báo cáo tuyển dụng (theo tuần, tháng, quý).
Đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng, đề xuất tối ưu ngân sách tuyển.
Tham gia xây dựng quy trình, quy định tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển nhân sự.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong các công ty có quy mô lớn.
Có kinh nghiệm tuyển dụng đa dạng vị trí từ khối Văn phòng đến vận hành/mass là bắt buộc.
Có hiểu biết và từng thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng.
Thành thạo kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo, phân tích dữ liệu tuyển dụng.
Có bằng lái xe ô tô và sẵn sàng di chuyển khi công việc yêu cầu.
Tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động, khả năng làm việc độc lập cao.
Kỹ năng giao tiếp, đánh giá ứng viên, có khả năng phỏng vấn đa dạng cấp độ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm mức 50% tổng lương và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Du lịch hằng năm, teambuilding,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

