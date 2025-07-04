Tuyển Kế toán trưởng Equest Education Group làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 176 Trần Phú, Phước Vĩnh, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lập và kiểm soát báo cáo quản trị (Báo cáo, cung cấp các nội dung liên quan đến kiểm toán độc lập bên ngoài, kiểm soát nội bộ, theo yêu cầu của Lãnh đạo, Tập đoàn Giáo dục EQuest); báo cáo thuế; các báo cáo liên quan cơ sở nhà, đất đai (Chính sách xã hội hóa giáo dục, hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất, xây dựng và sửa chữa tài sản trên đất, Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp các tài liệu theo yêu cầu…).

Thực hiện kế hoạch ngân sách; phối hợp với các phòng ban lập ngân sách chi tiêu hàng năm/ thời kỳ đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bộ phận

Định kỳ rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán nhằm đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán

Quản lý vốn, điều phối dòng tiền; lập kế hoạch điều phối dòng tiền theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn và dài hạn

Quản trị giá thành, doanh thu, chi phí, tiền lương; xây dựng tiêu chí, lập kế hoạch và phân bổ cho các bộ phận phù hợp, kiểm tra và phê duyệt các bảng tính đã được lập

Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …

Quản lý việc cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh tra, kiểm toán của cơ quan chức năng

Kiểm soát, ký duyệt các nghiệp vụ phát sinh trong ngày, đào tạo nhân viên thuộc quản lý

Tham gia vào các dự án chuyển đổi số và các phần mềm quản trị tài chính của Trường, tập đoàn.

Triển khai các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các chuyên ngành tương đương;

Có chứng chỉ Kế toán trưởng;

Kinh nghiệm:

Kĩ năng

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, MS Word, MS Excel.

Kỹ năng quản lý, điều hành công việc tốt. Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, báo cáo và quản lý công việc tốt

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp, trung thực, thẳng thắn;

Kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau bao gồm sinh viên, phụ huynh, nhân viên, các Phòng ban, Sở, Ngành và các tổ chức quốc tế.

Ưu tiên người ứng tuyển có năng lực làm việc bằng ngôn ngữ Anh

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, mức thu nhập xứng đáng với năng lực , xem xét nâng lương hàng năm. Chế độ thưởng theo quy chế nhà trường;

Được hưởng các chế độ, chính sách dành cho người lao động theo quy định của Trường/công ty và của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…);

Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân;

Được tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn. Được hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin