Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Thực hiện quản lý toàn bộ mảng vận hành tại khu đô thị bao gồm: lập kế hoạch, lập ngân sách, quản lý nhân sự tại tất cả các mảng dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu hài lòng của cư dân/khách hàng;

• Tổ chức công tác nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ Ban quản lý dự án để đưa vào vận hành;

• Duy trì và đảm bảo các dịch vụ được thực hiện với tác phong chuyên nghiệp và kịp thời, đạt tiêu chuẩn (Dịch vụ tiện ích, kỹ thuật, houskeeping, an ninh…);

• Xây dựng kế hoạch thu chi trong công tác vận hành theo tháng/quý/năm và kiểm soát thu, chi theo kế hoạch được phê duyệt, nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu hóa.

• Quản lý tài sản trong phạm vi được giao phụ trách, đảm bảo tuân thủ theo các quy định quản lý tài sản do Công ty ban hành; Mua sắm tài sản, đảm bảo đúng trong phạm vi ngân sách được duyệt, đúng thời điểm cần thiết, có hiệu quả cao nhất.

• Tổ chức giám sát hoạt động, quản lý chất lượng dịch vụ khu đô thị bao gồm vệ sinh, an ninh, cây xanh, diệt côn trùng, thu gom rác, dịch vụ thang máy, PCCC… để đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho cư dân sinh sống.

• Xây dựng các nội quy, quy định, quy trình, kế hoạch, hướng dẫn công việc liên quan đến việc quản lý vận hành khu đô thị và tổ chức đào tạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh với cộng đồng cư dân, khách hàng, nhà thầu và các cơ quan nhà nước;

• Xây dựng, duy trì mối quan hệ với cư dân, khách hàng, các cơ quan chính quyền, Các sở ban ngành…

• Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo cư dân được sống trong môi trường lành mạnh và có nhiều cơ hội giao lưu, gia tăng uy tín của Tập đoàn như tổ chức các câu lạc bộ trong cư dân hoặc các chương trình sự kiện chăm sóc cư dân để tạo sự gắn kết.