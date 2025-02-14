Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tập Đoàn Nam Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Nam Cường
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Tập Đoàn Nam Cường

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường Building Km4 đường Tố Hữu, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thay mặt cho Chủ đầu tư thực hiện quản lý toàn bộ mảng vận hành tại khu đô thị bao gồm: lập kế hoạch, lập ngân sách, quản lý nhân sự tại tất cả các mảng dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu hài lòng của cư dân/khách hàng;
- Tổ chức công tác nghiệm thu, nhận bàn giao các hạng mục xây dựng, kỹ thuật từ Ban quản lý dự án để đưa vào vận hành;
- Duy trì và đảm bảo các dịch vụ được thực hiện với tác phong chuyên nghiệp và kịp thời, đạt tiêu chuẩn (Dịch vụ tiện ích, kỹ thuật, houskeeping, an ninh…);
- Xây dựng kế hoạch thu chi trong công tác vận hành theo tháng/quý/năm và kiểm soát thu, chi theo kế hoạch được phê duyệt;
- Đề xuất lựa chọn, tổ chức giám sát hoạt động, quản lý chất lượng của đơn vị vận hành: vệ sinh, an ninh, cây xanh, diệt côn trùng, thu gom rác, dịch vụ thang máy…
- Xây dựng các nội quy, quy định, quy trình, kế hoạch, hướng dẫn công việc liên quan đến việc quản lý vận hành khu đô thị và tổ chức đào tạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện;
- Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh với cộng đồng cư dân, khách hàng, nhà thầu và các cơ quan nhà nước;
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với cư dân, khách hàng, các cơ quan chính quyền, Các sở ban ngành…
- Tuyển dụng nhân sự, phân công, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Điều hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Nam Cường Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Nam Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km 4, đường Tố Hữu, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

