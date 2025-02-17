Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 1,400 USD

Quản lý công việc các bộ phận

- Tiếp nhận chỉ đạo từ Trưởng phòng (sau đây viêt tắt là TP) truyền đạt đúng và đầy đủ tới trưởng các Bộ phận (sau đây viết tắt là BP) nghiệp vụ, cá nhân đảm bảo công việc được thông suốt;

- Tiếp nhận thông tin phản hồi từ trưởng các BP nghiệp vụ, cá nhân gửi tới TP;

- Giám sát việc tuân thủ, triển khai các chỉ đạo của TP đến các BP, cá nhân;

- Nắm bắt tình hình hoạt động của tất cả các BP, thường xuyên cập nhật tới TP;

- Tiếp nhận các thông tin, những vướng mắc, những bất cập trong quá trình hoạt động của các BP, từ đó tổng hợp và báo cáo tham mưu cho TP để có phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất

Thẩm định, phê duyệt theo ủy quyền các văn bản, kế hoạch công việc của các BP liên quan trình tới TP (theo yêu cầu)

- Kiểm duyệt tất cả các đề xuất, báo cáo, kế hoạch công việc, văn bản liên quan từ trưởng các BP và các phòng ban trong Công ty trước khi trình lên TP và tham mưu cho TP giải quyết các vấn đề 1 cách kịp thời và thấu đáo;

- Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ cho TP trước các cuộc họp với Ban lãnh đạo và các phòng ban, bộ phận (khi được yêu cầu).

Lập kế hoạch và tổ chức giám sát, báo cáo công việc của các BP

- Lập kế hoạch công việc tổng thể chung của P.VTHK từ các kế hoạch công việc của các bộ phận, cá nhân theo tuần/tháng/quý/năm;