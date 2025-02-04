Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1 Quản lý nhân sự kho vận

• Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của phòng.

• Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phòng. Kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.

2 Quản lý, kiểm soát toàn bộ hoạt

•Quản lý toàn bộ hàng sản xuất do Phòng sản xuất động xuất, nhập hàng trong Kho bàn giao, hàng thương mại do NCC bàn giao. Tiếp cung ứng và Kho thành phẩm. nhận báo cáo từ nhân viên, cập nhật thông tin đối với hàng thừa, thiếu, chênh lệch phân bổ theo hướng dẫn từ phòng kinh doanh.

• Quản lý và kiểm soát hoạt động cập nhập số liệu, xuất nhập, dự trữ, hạn sử dụng, kiểm kê hàng hóa của hệ thống kho công ty theo quy trình

• Đảm bảo hàng hóa được duy trì ở mức tồn kho tối thiểu.

• Hướng dẫn và kiểm soát việc sắp xếp xuất hàng, chia hàng theo đúng yêu cầu.

• Kiểm tra, nhận các chứng từ nhập hàng, yêu cầu xuất hàng theo đúng quy định. Lưu và chuyển cho bộ phận kế toán theo quy định.

• Xây dựng, quản lý và phát triển các quy trình nhập xuất hàng và bảo quản hàng tại kho theo đúng tiêu chuẩn và thực tế sản xuất của công ty.