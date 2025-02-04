Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH PHD

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Quản lý nhân sự kho vận
• Phân công nhiệm vụ cụ thể, sắp xếp và bố trí nhân sự, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của phòng.
• Theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phòng. Kịp thời đưa ra các giải pháp hoặc biện pháp hỗ trợ cần thiết để khắc phục mọi tồn đọng, vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.
2 Quản lý, kiểm soát toàn bộ hoạt
•Quản lý toàn bộ hàng sản xuất do Phòng sản xuất động xuất, nhập hàng trong Kho bàn giao, hàng thương mại do NCC bàn giao. Tiếp cung ứng và Kho thành phẩm. nhận báo cáo từ nhân viên, cập nhật thông tin đối với hàng thừa, thiếu, chênh lệch phân bổ theo hướng dẫn từ phòng kinh doanh.
• Quản lý và kiểm soát hoạt động cập nhập số liệu, xuất nhập, dự trữ, hạn sử dụng, kiểm kê hàng hóa của hệ thống kho công ty theo quy trình
• Đảm bảo hàng hóa được duy trì ở mức tồn kho tối thiểu.
• Hướng dẫn và kiểm soát việc sắp xếp xuất hàng, chia hàng theo đúng yêu cầu.
• Kiểm tra, nhận các chứng từ nhập hàng, yêu cầu xuất hàng theo đúng quy định. Lưu và chuyển cho bộ phận kế toán theo quy định.
• Xây dựng, quản lý và phát triển các quy trình nhập xuất hàng và bảo quản hàng tại kho theo đúng tiêu chuẩn và thực tế sản xuất của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

