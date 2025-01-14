Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phân tích các thông tin, dữ liệu là cơ sở xây dựng chính sách, kế hoạch, ngân sách và qui định tiêu chuẩn quản trị vận hành.
• Thực hiện nghiên cứu áp dụng các công cụ quản trị vận hành để phân tích, đánh giá hiệu quả của các hệ thống/mô hình/quy trình vận hành.
• Thực hiên giám sát hoạt động của các đơn vị trong khối theo tiêu chuẩn quản trị, cải tiến tăng năng suất, chất lượng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động vận hành.
• Tham gia và giám sát kết quả triển khai các sáng kiến/dự án quản lý quy trình của Khối vận hành.
• Tham gia, điều phối, giám sát các dự án liên khối, kết quả xử lý các yêu cầu từ các đơn vị khác trong các Khối của ngân hàng.
• Tham gia và triển khai các hoạt động về công tác hành chính, nhân sự, thanh tra, kiểm toán, thanh toán chi phí, cung cấp số liệu cho các đơn vị theo phạm vi phân công từng thời kỳ.
• Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Dữ liệu, Công nghệ thông tin, Kinh tế, …

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

