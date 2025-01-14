Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Phân tích các thông tin, dữ liệu là cơ sở xây dựng chính sách, kế hoạch, ngân sách và qui định tiêu chuẩn quản trị vận hành.

• Thực hiện nghiên cứu áp dụng các công cụ quản trị vận hành để phân tích, đánh giá hiệu quả của các hệ thống/mô hình/quy trình vận hành.

• Thực hiên giám sát hoạt động của các đơn vị trong khối theo tiêu chuẩn quản trị, cải tiến tăng năng suất, chất lượng và kiểm soát rủi ro trong hoạt động vận hành.

• Tham gia và giám sát kết quả triển khai các sáng kiến/dự án quản lý quy trình của Khối vận hành.

• Tham gia, điều phối, giám sát các dự án liên khối, kết quả xử lý các yêu cầu từ các đơn vị khác trong các Khối của ngân hàng.

• Tham gia và triển khai các hoạt động về công tác hành chính, nhân sự, thanh tra, kiểm toán, thanh toán chi phí, cung cấp số liệu cho các đơn vị theo phạm vi phân công từng thời kỳ.

• Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.