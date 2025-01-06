Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô tả công việc:

• Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa. Thực hiện công tác đóng gói hàng hóa giao theo yêu cầu.

• Lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như sửa chữa, cơi nới, làm mới, lắp đặt các trang thiết bị cho kho và hệ thống kho đạt chuẩn của công ty đã đề ra. Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.

• Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng.

• Quản lý đội xe giao hàng của công ty.

• Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.

• Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiệu quả cho cả hệ thống kho.

• Chủ động giải quyết các công việc phát sinh liên quan. Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng kho vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).

• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban giám đốc.