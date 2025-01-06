Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16 ngõ 237 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Mô tả công việc:
• Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa. Thực hiện công tác đóng gói hàng hóa giao theo yêu cầu.
• Lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như sửa chữa, cơi nới, làm mới, lắp đặt các trang thiết bị cho kho và hệ thống kho đạt chuẩn của công ty đã đề ra. Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.
• Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng.
• Quản lý đội xe giao hàng của công ty.
• Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.
• Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiệu quả cho cả hệ thống kho.
• Chủ động giải quyết các công việc phát sinh liên quan. Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng kho vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 226A La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội

