Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Quản lý vận hành dịch vụ

• Quản lý và vận hành các dịch vụ Khối GAPIT COM phụ trách, gồm dịch vụ đa kênh qua SMPP/API hoặc trên portal GapOne như SMS, Zalo, Viber, Whatsapp, Email, RCS và một số kênh tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp phù hợp định hướng phát triển sản phẩm của công ty.

• Tập hợp báo cáo số liệu, lên phần mềm (nếu có) cho nhà mạng, khách hàng và các phòng ban theo quy trình.

Quản lý nhóm vận hành

• Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên nhằm đạt yêu cầu chuyên môn hóa hiệu suất và nâng cao chất lượng đội ngũ.

• Chịu trách nhiệm chung về tiến độ và kết quả công việc nhóm được giao.

• Đào tạo, hỗ trợ nhân viên nhóm vận hành.

• Xây dựng và đề xuất cải tiến quy trình làm việc và quản lý khung năng lực các thành viên nhóm.

• Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Khác

• Hỗ trợ Trưởng bộ phận, khách hàng, nhóm kinh doanh và các bộ phận phòng ban trong công ty.