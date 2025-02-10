Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý vận hành dịch vụ
• Quản lý và vận hành các dịch vụ Khối GAPIT COM phụ trách, gồm dịch vụ đa kênh qua SMPP/API hoặc trên portal GapOne như SMS, Zalo, Viber, Whatsapp, Email, RCS và một số kênh tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp phù hợp định hướng phát triển sản phẩm của công ty.
• Tập hợp báo cáo số liệu, lên phần mềm (nếu có) cho nhà mạng, khách hàng và các phòng ban theo quy trình.
Quản lý nhóm vận hành
• Lập kế hoạch và phân công công việc cho nhân viên nhằm đạt yêu cầu chuyên môn hóa hiệu suất và nâng cao chất lượng đội ngũ.
• Chịu trách nhiệm chung về tiến độ và kết quả công việc nhóm được giao.
• Đào tạo, hỗ trợ nhân viên nhóm vận hành.
• Xây dựng và đề xuất cải tiến quy trình làm việc và quản lý khung năng lực các thành viên nhóm.
• Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Khác
• Hỗ trợ Trưởng bộ phận, khách hàng, nhóm kinh doanh và các bộ phận phòng ban trong công ty.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HN: Tầng 9 Toà nhà Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, HN, Hồ chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Quận 3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-truong-phong-van-hanh-thu-nhap-18tr-25tr-thang-tai-ha-noi-job298461
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD
GSM
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 06/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 14 USD
CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,041 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Eflash
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Eflash
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD
GSM
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 06/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 14 USD
CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,041 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Eflash
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Eflash
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP vận tải ô tô số 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tập Đoàn Nam Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Nam Cường
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Eflash
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 1,400 USD CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
1,041 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tan Chong Viet Nam Industrial Machinery
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Eflash
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 14 USD CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
1,041 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm