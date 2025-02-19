Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Mô tả công việc:

Quản lý vận hành ví điện tử:

Giám sát và điều phối các hoạt động hàng ngày của ví điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật.

Đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan đến dịch vụ ví điện tử.

Phát triển và triển khai các quy trình, chính sách vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Ứng dụng tư duy tự động hóa vào vận hành, tìm kiếm và triển khai các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu lỗi vận hành và nâng cao hiệu suất.

Vận hành Merchant: