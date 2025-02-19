Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Mức lương
Đến 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Tasco, Số 2 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương Đến 2,000 USD

Mô tả công việc:
Quản lý vận hành ví điện tử:
Giám sát và điều phối các hoạt động hàng ngày của ví điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật.
Đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan đến dịch vụ ví điện tử.
Phát triển và triển khai các quy trình, chính sách vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.
Ứng dụng tư duy tự động hóa vào vận hành, tìm kiếm và triển khai các giải pháp công nghệ để tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu lỗi vận hành và nâng cao hiệu suất.
Ứng dụng tư duy tự động hóa vào vận hành
Vận hành Merchant:

Với Mức Lương Đến 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tasco building, số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-truong-phong-van-hanh-thu-nhap-toi-2-000-thang-tai-ha-noi-job309608
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD
GSM
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 06/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 14 USD
CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,041 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Eflash
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Eflash
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD
GSM
Hạn nộp: 06/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1 - 2 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 06/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,041 - 14 USD
CÔNG TY TNHH X.E VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,041 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Eflash
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Eflash làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Eflash
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ làm việc tại Long An thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Hùng Cơ
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất