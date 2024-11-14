Tuyển Recruiter thu nhập 1 - 3 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ nội bộ công ty, các dự án.
Xác định chân dung ứng viên, tạo nguồn tuyển dụng qua các web việc làm, mạng xã hội
Có thể tự sáng tạo content tuyển dụng
Tham gia vào quy trình tuyển dụng đa dạng ngành nghề, nhiều vị trí (Tuyển mass, headhunt)
Nhập liệu thông tin ứng viên lên kho dữ liệu.
Sắp xếp phỏng vấn, hỗ trợ phỏng vấn và thông báo kết quả tới ứng viên.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4, mới tốt nghiệp Đại học các khối ngành kinh tế: QTKD, Nhân lực,...có thể đi làm full time
Định hướng phát triển với nghề Tuyển dụng, Nhân sự.
Giao tiếp tốt, nhạy bén, sáng tạo, cẩn thận trong công việc.
Thái độ cầu thị và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập từ 1-2tr/tháng + thưởng KPI, trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Hỗ trợ dấu thực tập và cơ hội lên nhân viên chính thức sau 3 – 6 tháng thực tập.
Được đào tạo bài bản, cơ hội để học hỏi và phát triển về chuyên môn Tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực (Kinh tế, truyền thông, kỹ thuật, giáo dục,..), cấp bậc.
Có thể hỗ trợ lịch học cho các bạn sinh viên từ 1 đến 2 buổi (sáng hoặc chiều)
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật.
Địa điểm: Tòa nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

