Tuyển Solution Architect CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với đội kinh doanh và khách hàng để khảo sát như cầu, đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp

Thiết kế giải pháp tổng thể cho các dịch vụ do công ty cung cấp: Cloud, kênh truyền (SD-WAN, MPLS, CDN,…) trung tâm dữ liệu, dịch vụ hạ tầng.

Thẩm định và lập dự toán vật tư thiết bị, đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu quả kỹ thuật

Phối hợp triển khai giải pháp với các bộ phận kỹ thuật, kiểm soát chất lượng triển khai

Nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất mô hình cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn về chi phí và chất lượng

Đóng vai trò tư vấn kỹ thuật trong các dự án chuyển đổi số khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc liên quan

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế/vận hành/triển khai các giải pháp Cloud, hạ tầng hoặc hệ thống mạng lớn (ưu tiên từng làm ở ISP, SI hoặc doanh nghiệp quy mô vừa và lớn)

Có kiến thức tốt về các công nghệ mạng (IP/MPLS, SD-WAN, truyền dẫn quang,…)

Có khả năng viết tài liệu kỹ thuật, sơ đồ hệ thống và trình bày giải pháp rõ ràng

Tiếng anh tương đương 650 TOEIC trở lên – đủ dùng để trao đổi kỹ thuật bằng email, chat hoặc họp đơn giản với chuyên gia nước ngoài

Ưu tiên

Ưu tiên có kinh nghiệm Presale (có mentor hỗ trợ)

Có kinh nghiệm với AWS, Azure, GCP hoặc đã từng tích hợp hệ thống trên các nền tảng này

Có các chứng chỉ chuyên môn như: AWS Certified Solutions Architect, CCNA,…

Kỹ năng mềm

Tư duy hệ thống, tư duy giải pháp

Giao tiếp tốt, phối hợp được đa phòng ban

Chủ động, cầu tiến, trách nhiệm cao với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận

Review lương 1 năm/lần

Phụ cấp hàng tháng khi nhân viên có chứng chỉ phục vụ cho công việc (còn hạn)

Hoa hồng theo dự án

Nghỉ phép năm hưởng nguyên lương upto 30 ngày

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBNV và người thân

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn, hội thảo trong và ngoài nước; lộ trình phát triển rõ ràng

Cơ hội tham gia các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng (teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng, Year End Party,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

