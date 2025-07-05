Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Sudico HH3, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

• Hỗ trợ các công việc kế toán: Thực hiện các công việc hỗ trợ kế toán, được hướng dẫn nhập liệu hóa đơn đầu vào đầu ra, kiểm tra chứng từ hợp lý hợp lệ

• Quản lý hồ sơ, chứng từ: Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học và hiệu quả

• Hướng dẫn lên tờ khai thuế GTGT

• Tham gia in ấn, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ Quyết toán thuế

• Các công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của người hướng dẫn

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên: Là Sinh viên năm cuối hoặc Sinh viên mới tốt nghiệp các trường chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,

• Có thể làm toàn thời gian hoặc 2/3 thời gian

• Kỹ năng văn phòng cơ bản: Sự dụng thành thào Microsoft Office, đặc biệt là Excel, chưa biết sẽ được hướng dẫn dung Phần mềm Misa

• Kỹ năng mềm: Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ chi phí: Có hỗ trợ phụ cấp thực tập 1.000.000-3.000.000

• Được đào tạo trở thành Kế toán thuế - Kế toán Tổng hợp

• Công ty cung cấp trang thiết bị máy tính làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin