Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Mirabo
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Mirabo

Software tester

Mức lương
20 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 20 - 26 Triệu

Support quản lý, điều phối nhân sự trong team.
Mentor / support các thành viên khác.
Thực hiện estimate, lên test plan cho các dự án.
Create hoặc review test case / checklist.
Thực hiện test bằng những loại kiểm thử như GUI testing, Functional testing, Regression testing, Integration testing, performance testing... tùy theo từng dự án.
Create, verify bug, reproduce bug.
Create test report cho các bên liên quan.
Thực hiện các task khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững các kiến thức testing theo chuẩn ISTQB.
Kinh nghiệm test web & app mobile từ 4 năm trở lên
Thành thạo về API testing, Database testing
Test performance / security nắm được cơ bản và đã được thực hành áp dụng trên dự án thực tế (ưu tiên có định hướng tìm hiểu sâu mảng này)
Có kỹ năng estimate, viết test plan tốt, research các kiến thức mới áp dụng vào công việc.
Sử dụng thành thạo các tool quản lý dự án như: Jira, Redmine...
Có khả năng làm việc độc lập, mentor / support các thành viên khác.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.
Không ngại việc, sẵn sàng OT khi cần.
Có kỹ năng đọc hiểu spec, viết test case bằng tiếng anh tốt hoặc tiếng Nhật N3 trở lên (có thể đọc hiểu spec, viết test case, log bug)
Điểm cộng:
Có chứng chỉ ISTQB
Yêu cầu bắt buộc:
Tốt nghiệp chuyên ngành IT

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;
Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;
Xét tăng lương từ 1 - 2 lần/năm (tháng 7) hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;
Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);
Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Mirabo

Công ty Cổ phần Mirabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

