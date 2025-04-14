Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc khắc phục sự cố và bảo dưỡng phòng ngừa.

- Duy trì và cập nhật các hồ sơ về thiết bị điện trong Nhà máy

- Theo dõi xử lý và báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc các nguy cơ tiềm ẩn.

- Kết hợp với bộ phận liên quan để khắc phục sự cố đảm bảo kế hoạch sản xuất.

- Phối hợp với Tổ trưởng đào tạo cho các công nhân trong tổ về chuyên môn.

- Cùng các nhân viên trong tổ thực hiện 5S, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc.

- Tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ISO – HACCP.

- Bảo quản thiết bị và máy móc của nhà máy.