Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH
- Nghệ An: Nghệ An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các công việc khắc phục sự cố và bảo dưỡng phòng ngừa.
- Duy trì và cập nhật các hồ sơ về thiết bị điện trong Nhà máy
- Theo dõi xử lý và báo cáo lên cấp trên những sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc các nguy cơ tiềm ẩn.
- Kết hợp với bộ phận liên quan để khắc phục sự cố đảm bảo kế hoạch sản xuất.
- Phối hợp với Tổ trưởng đào tạo cho các công nhân trong tổ về chuyên môn.
- Cùng các nhân viên trong tổ thực hiện 5S, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc.
- Tuân thủ các yêu cầu của hệ thống ISO – HACCP.
- Bảo quản thiết bị và máy móc của nhà máy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kiến thức về Sensor , PLC , mạch điện
• Ưu tiên biết Tiếng Anh
• Có khả năng phân tích và tìm lỗi thiết bị máy móc;
• Làm việc tại Nghệ An
Tại Công Ty Cổ Phần Sữa TH Thì Được Hưởng Những Gì
