Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU

Thiết kế và Kiến trúc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Hào Nam, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

• Lĩnh vực chính: nội thất, ngoại thất, cảnh quan,...
- Hiểu biết về vật liệu ngành nội thất.
- Am hiểu bố trí không gian, lựa chọn màu sắc, hệ thống chiếu sáng, nguyên vật liệu, tùy chỉnh đồ nội thất và lắp đặt.
- Triển khai concept 3D.
- Vẽ đúng chi tiết kết cấu sản phẩm và ghi chi tiết đầy đủ các thông số và vật liệu cụ thể trong bản vẽ kỹ thuật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý và ban lãnh đạo

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4, năm 5 theo học các Đại học, Trung tâm đào tạo chuyên ngành thiết ngành nội thất, kiến trúc, cảnh quan.
• Ưu tiên ứng viên có thể làm fulltime
• Biết sử dụng các công cụ và plugin hỗ trợ: Sketchup/ 3d Max Vray-Corona hoặc Chaos Vantage, Photoshop, Autocad, Lumion....
• Nắm rõ các loại vật liệu, chất liệu trong diễn họa.
• Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, ưu tiên diễn họa nội thất tốt.
• Sáng tạo, chăm chỉ, có khả năng tìm tòi và tự nghiên cứu.
• Có tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, quý trọng thời gian, có tính chủ động cao trong công việc.
• Có định hướng phát triển gắn bó lâu dài với công ty.
• Biết tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận từ 3tr - 4tr
Hỗ trợ dấu mộc
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển cho các bạn yêu nghề.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Công ty
Tham gia Teambuilding, các hoạt động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU

CÔNG TY TNHH GỐM SỨ SẮC MÀU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thiet-ke-3d-noi-that-thu-nhap-3-4-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243144
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 30 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dko Architecture Việt Nam
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Dko Architecture Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 28 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 30 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dko Architecture Việt Nam
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Dko Architecture Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 28 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất