Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 124 Tôn Đức Thắng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 28 - 30 Triệu

Quản lý, kiểm tra, theo dõi các hợp đồng tư vấn thiết kế, thẩm tra của các Dự án.

Quản lý, kiểm tra chất lượng các hồ sơ thiết kế, tính hợp lý của các phương án thiết kế, hạng mục thiết kế, vật liệu áp dụng cho Dự án.

Trực tiếp thực hiện chủ trì thiết kế nội thất các hạng mục công trình theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Làm concept và lên phối cảnh 3D của công trình.

Lập nhiệm vụ thiết kế nội thất các công trình chung cư - căn hộ cao cấp, biệt thự, shophouse và các công trình tiện ích khác

Tham gia vào quá trình chuẩn bị hồ sơ mời thầu (lập chỉ dẫn kỹ thuật, chuẩn bị và cấp bản vẽ thiết kế, danh mục vật liệu phù hợp với hồ sơ mời thầu).

Tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến vấn đề thiết kế trong quá trình thi công công trình từ các Ban Quản lý Dự án

Có trách nhiệm thông báo, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan đến nhiệm vụ chung.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ thiết kế nội thất đối với các Dự án do Ban phụ trách.

Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 28 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất tại các trường đại học Xây dựng, Kiến trúc,...

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm quản lý thiết kế nội thất tại các đơn vị chủ đầu tư hoặc công ty thiết kế lớn, trong đó đã có ít nhất 3 năm đứng chủ trì thiết kế

Có tư duy thiết kế, sáng tạo, nhanh chóng nắm bắt xu hướng

Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, 3D max,hoặc Sketchup và các phần mềm thiết kế.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và nhiệt huyết trong công việc

Có kiến thức, am hiểu về bất động sản là một lợi thế

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, quản lý dự án thiết kế tốt

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đánh giá theo năng lực, 28-30 triệu

Ăn trưa miễn phí tại bếp nấu của Tập đoàn

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác

Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND

