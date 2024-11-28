Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 47 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Tòa Nhà 3A, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Phối hợp với ban quản lý để phát triển và thực hiện các dự án truyền thông hiệu quả sau khi phân tích.
Viết, chỉnh sửa và phân phối nội dung, bao gồm các ấn phẩm, thông cáo báo chí, tham luận, nội dung trang web, báo cáo hàng năm, bài phát biểu và tài liệu marketing khác, truyền đạt các hoạt động, thông tin sản phẩm/hoặc dịch vụ của công ty.
Thành thạo presentation.. về sản phẩm, mời tài trợ, …..
Lập master plan event, tổ chức event theo plan được phê duyệt, báo cáo tổng kết.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các nhà báo và duy trì cơ sở dữ liệu truyền thông.
Đề xuất các phương án nâng cao danh tiếng của thương hiệu, điều phối các sự kiện công khai theo yêu cầu.
Duy trì hồ sơ truyền thông và đối chiếu phân tích số liệu.
Lên ý tưởng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu của công ty: logo, slogan, profile, brochure, catalogue, danh thiếp, bì thư, thẻ nhân viên, đồng phục, các biển hiệu…
Lên ý tưởng thiết kế các vật phẩm in ấn: poster, bandroll, tờ rơi, giấy mời, standee, backdrop… sử dụng các các sự kiện của công ty.
Lên ý tưởng thiết kế ấn phẩm sử dụng trên kênh digital marketing: banner, hình ảnh….;
Phối hợp cùng team tổ chức sự kiện;
Tìm nhà cung cấp dịch vụ in ấn, sản xuất ấn phẩm mkt, quản lý chất lượng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 23-30
Bằng cử nhân chuyên ngành truyền thông, báo chí, marketing hoặc thiết kế đồ họa.
Đã có kinh nghiệm làm việc trong vai trò nhân viên truyền thông, Marketing.
Kỹ năng viết, tạo nội dung, chỉnh sửa hình ảnh và video.
Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời cả bằng văn bản và lời nói
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc.
Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.).

Tại Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 8.000.000 – 12.000.000 đồng / tháng;
Thời gian thử việc: 2 tháng – nhận 85% lương chính thức.
BHXH, Phép năm theo luật Lao động
Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Thép Mới, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

