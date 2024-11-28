Tuyển Hành chính Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 942 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp của Chủ Tịch với các phòng ban chuyên môn

- Ghi chép biên bản họp và soạn thảo biên bản họp (trình bày bằng văn bản) gửi các phòng ban chuyên môn.

- Soạn thảo các công văn, văn bản theo yêu cầu từ Chủ tịch gửi các phòng ban chuyên môn.

- Lưu trữ file, tệp các Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của của Chủ tịch

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nữ

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, nói chuyện nhẹ nhàng, chữ viết đẹp

- Khả năng tốc ký

- Khả năng trình bày văn bản tốt

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính,...

- Kinh nghiệm: Chấp nhận hồ sơ mới ra trường

- Ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng 13

- Được tham gia đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.

- Thưởng các ngày lễ trong năm.

- Hưởng 12 ngày phép, thưởng tết dương lịch và âm lịch theo quy định.

- Được hướng dẫn và phát triển nghề nghiệp ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Liên hợp Xây dựng Vạn Cường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin