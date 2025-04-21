Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây - Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập dữ liệu lên phần mềm misa.

Hỗ trợ các công việc liên quan phòng Kế Toán.

Chuẩn bị các chứng từ theo hướng dẫn.

Thực hiện các công việc yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối

Chăm chỉ, chịu khó, năng động.

Có định hướng lâu dài sau thực tập tại công ty.

Sinh viên năm 3, 4 hoặc các bạn mới ra trường đang chờ bằng.

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí 3tr/tháng.

Được đào tạo thực tế các công việc chuyên môn.

Trực tiếp được hướng dẫn công việc liên quan.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.