Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây
- Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập dữ liệu lên phần mềm misa.
Hỗ trợ các công việc liên quan phòng Kế Toán.
Chuẩn bị các chứng từ theo hướng dẫn.
Thực hiện các công việc yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối
Chăm chỉ, chịu khó, năng động.
Có định hướng lâu dài sau thực tập tại công ty.
Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí 3tr/tháng.
Được đào tạo thực tế các công việc chuyên môn.
Trực tiếp được hướng dẫn công việc liên quan.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
