Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 84 đường An Phú Tây

- Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, Bình Chánh ...và 3 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập dữ liệu lên phần mềm misa.
Hỗ trợ các công việc liên quan phòng Kế Toán.
Chuẩn bị các chứng từ theo hướng dẫn.
Thực hiện các công việc yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối
Chăm chỉ, chịu khó, năng động.
Có định hướng lâu dài sau thực tập tại công ty.
Sinh viên năm 3, 4 hoặc các bạn mới ra trường đang chờ bằng.

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí 3tr/tháng.
Được đào tạo thực tế các công việc chuyên môn.
Trực tiếp được hướng dẫn công việc liên quan.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84, Đường An Phú Tây - Hưng Long, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

