Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Hbt Tower
- 458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Rà soát, phân loại hóa đơn đầu vào, đầu ra
Nhập liệu hóa đơn vào máy tính
Định khoản các nghiệp vụ theo hướng dẫn của người quản lý
In ấn, sắp xếp sổ sách, chứng từ
Hỗ trợ công việc cho các trợ lý nghiệp vụ
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và yêu cầu công việc
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành ngành Tài chính kế toán, Kế toán Doanh nghiệp
Nắm chắc kiến thức cơ bản về kế toán, thuế
Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về thuế, kế toán, ...
Nhiệt tình, năng nổ công việc, tự tin trong giao tiếp
Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi.
Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp
Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
1. Đào tạo và phát triển:
Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp
Được đào tạo về quy trình cung cấp dịch vụ kế toán thuế, phần mềm kế toán online của công ty
Được truy cập học liệu của công ty (Thư viện sách, kho bài giảng online Edumall, Kyna, Unica, Tài liệu ôn thi Đại lý thuế)
Tham gia các Seminar chủ đề Kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn kế toán, thuế, sale & marketing vào sáng thứ 7 hàng tuần
2. Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc
Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 4 ngày/tháng
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 6.
3. Chế độ khác:
Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ
Team-building theo chế độ công ty hàng tháng
Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
