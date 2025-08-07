Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Hbt Tower - 458 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Rà soát, phân loại hóa đơn đầu vào, đầu ra

Nhập liệu hóa đơn vào máy tính

Định khoản các nghiệp vụ theo hướng dẫn của người quản lý

In ấn, sắp xếp sổ sách, chứng từ

Hỗ trợ công việc cho các trợ lý nghiệp vụ

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành ngành Tài chính kế toán, Kế toán Doanh nghiệp

Nắm chắc kiến thức cơ bản về kế toán, thuế

Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về thuế, kế toán, ...

Nhiệt tình, năng nổ công việc, tự tin trong giao tiếp

Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi.

Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Đào tạo và phát triển:

Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Được đào tạo về quy trình cung cấp dịch vụ kế toán thuế, phần mềm kế toán online của công ty

Được truy cập học liệu của công ty (Thư viện sách, kho bài giảng online Edumall, Kyna, Unica, Tài liệu ôn thi Đại lý thuế)

Tham gia các Seminar chủ đề Kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn kế toán, thuế, sale & marketing vào sáng thứ 7 hàng tuần

2. Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc

Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 4 ngày/tháng

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 6.

3. Chế độ khác:

Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ

Team-building theo chế độ công ty hàng tháng

Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INDOCHINA LINK VIỆT NAM

