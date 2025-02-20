Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH BTASKEE

Công ty TNHH BTASKEE
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công ty TNHH BTASKEE

Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH BTASKEE

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ xây dựng nội dung cho các chiến dịch/ chương trình quảng cáo, truyền thông thương hiệu, hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài;
Tham gia tạo nguồn và liên hệ tiếp cận khách hàng tiềm năng trên các kênh marketing;
Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng chiến lược và tạo ra các ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của khách hàng trên các kênh digital: bao gồm Facebook Fanpage, Website, Youtube, Twitter, TikTok, Instagram, forum topics...
Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Quan Hệ Công Chúng, Truyền thông và các ngành có liên quan;
Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động CLB/Event;
Có yêu thích và am hiểu về Online Marketing;
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản;
Trẻ trung, năng động, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;
Có laptop cá nhân;
Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản là một ưu thế;
Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
Có thể trở thành viên chính thức của Công ty;
Được Trưởng phòng training đầy đủ kiến thức chuyên môn;
Được giao nhiệm vụ để làm việc như 1 nhân viên chính thức;
Tham gia các hoạt động thể thao cùng Cộng đồng bTasker,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BTASKEE

Công ty TNHH BTASKEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

