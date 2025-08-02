Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH BTASKEE
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
Công ty TNHH BTASKEE

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH BTASKEE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 201 Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, phát triển nội dung trên các kênh truyền thông số như Facebook, Instagram, TikTok, Website, Blog…
Hỗ trợ nghiên cứu xu hướng thị trường, từ khóa và đề xuất chiến lược nội dung phù hợp với từng nền tảng digital.
Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng ý tưởng sáng tạo nhằm đạt được các mục tiêu marketing của công ty.
Hoàn thành các công việc được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 - 4 chuyên ngành Marketing, Quan Hệ Công Chúng, Truyền thông và các ngành có liên quan;
Ưu tiên sinh viên có tham gia các hoạt động CLB/Event;
Có yêu thích và am hiểu về Online Marketing;
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa cơ bản;
Trẻ trung, năng động, cẩn thận, trung thực và có tinh thần cầu thị khi làm việc;
Có laptop cá nhân;
Có thể chụp ảnh, quay video cơ bản là một ưu thế;
Ngoại ngữ tốt là một điểm cộng.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thực tập: 3 tháng;
Trợ cấp thực tập;
Quyền lợi đặc biệt - Sử dụng dịch vụ của bTaskee hàng tháng, tăng thêm thời gian cho việc học tập, thư giãn và chăm sóc bản thân;
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức;
Cung cấp đánh giá, xác nhận thực tập và dấu mộc thực tập;
Trợ cấp khác - chỗ đậu xe & lệ phí;
Cơ hội trải nghiệm, tích luỹ kinh nghiêm và được tham gia các hoạt động thực tế cùng với đội nhóm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BTASKEE

Công ty TNHH BTASKEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14

