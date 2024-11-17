Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1152 Đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ C&B các công việc liên quan đến tiền lương và phúc lợi

Hỗ trợ C&B scan, sắp xếp, phân loại và lưu trữ hồ sơ người lao động

Nhập liệu và làm các công việc liên quan đến hệ thống, phần mềm nhân sự. Bảo đảm thông tin mang tính chính xác và hợp lệ

Hỗ trợ các công việc khác trong phòng nhân sự nếu có

Được hỗ trợ và định hướng trong nghành HR.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp các ngành liên quan

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý vấn đề tốt

Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Đảm bảo thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế thông qua sự hướng dẫn tận tình từ bộ phận

Được hưởng trợ cấp theo chính sách của Thực tập sinh (1,000,000 VND/ Tháng) nếu làm đủ tối thiểu 100h/ tháng và chi phí gửi xe tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin