Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1152 Đường Láng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Hỗ trợ C&B các công việc liên quan đến tiền lương và phúc lợi
Hỗ trợ C&B scan, sắp xếp, phân loại và lưu trữ hồ sơ người lao động
Nhập liệu và làm các công việc liên quan đến hệ thống, phần mềm nhân sự. Bảo đảm thông tin mang tính chính xác và hợp lệ
Hỗ trợ các công việc khác trong phòng nhân sự nếu có
Được hỗ trợ và định hướng trong nghành HR.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp các ngành liên quan
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý vấn đề tốt
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ham học hỏi
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Đảm bảo thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng
Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế thông qua sự hướng dẫn tận tình từ bộ phận
Được hưởng trợ cấp theo chính sách của Thực tập sinh (1,000,000 VND/ Tháng) nếu làm đủ tối thiểu 100h/ tháng và chi phí gửi xe tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
