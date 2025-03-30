Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Rev Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 15, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông của công ty như: banner, cover photo, infographic,...

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, các banner để trang trí văn phòng,...

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh, Website, Landing Page,....

Thiết kế slide, brochure giới thiệu sản phẩm cho Công ty.

Thực hiện các công việc khác do Leader giao.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm 4, mới ra trường chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Marketing,... và các ngành có liên quan.

Hiểu biết về thiết kế, biết sử dụng các phần mềm đồ họa cơ bản (Photoshop, Adobe Illustrator,...).

Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo.

Tại Công ty Cổ phần Rev Group Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 2.000.000đ

Được trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia các dự án của công ty.

Cơ hội phát triển kỹ năng về sáng tạo và tư duy thẩm mỹ.

Được đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên ngành Design.

Làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo

Hỗ trợ thông tin, số liệu làm báo cáo thực tập, đóng dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Rev Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin