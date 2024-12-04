Tuyển Thực tập sinh Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82

- 84 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, TPHCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng: Tiếp nhận và làm việc với tất cả các khách hàng tiềm năng được giao, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp để thúc đẩy doanh số (Được hỗ trợ khách hàng tiềm năng 100%).
Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng:
Đạt và vượt mục tiêu doanh số: Chuyển đổi khách hàng đăng ký tư vấn và dùng thử sản phẩm thành khách hàng mua hàng, liên tục phấn đấu để vượt qua các chỉ tiêu được đặt ra.
Đạt và vượt mục tiêu doanh số:
Hiểu biết sâu về sản phẩm: Nắm vững kiến thức về sản phẩm và dịch vụ, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc từ khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Hiểu biết sâu về sản phẩm:
Tư vấn và demo sản phẩm: Thực hiện các buổi tư vấn và trình diễn sản phẩm cho khách hàng thông qua cuộc gọi, Zalo, Utraview, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị sản phẩm.
Tư vấn và demo sản phẩm:
Phối hợp với đội ngũ nội bộ: Làm việc chặt chẽ với nhóm sản phẩm và marketing để đề xuất giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Phối hợp với đội ngũ nội bộ:

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính.
Thời gian làm việc:
Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan.
Đối tượng:
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm; chấp nhận ứng viên chưa có chuyên môn và sẽ được đào tạo.
Kinh nghiệm:
Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong tư vấn khách hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc telesales là một lợi thế.
Ưu tiên:
một lợi thế
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng: Đam mê trong việc hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng:
Kỹ năng giao tiếp tốt: Tự tin, năng động và có khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt:

Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và Phúc lợi:
Phụ cấp thực tập hấp dẫn: 2.500.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng kèm theo các khoản thưởng.
Phụ cấp thực tập hấp dẫn:
Thưởng hiệu suất: Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý dựa trên kết quả làm việc.
Thưởng hiệu suất:
Thưởng lễ Tết: Nhận thưởng vào các dịp lễ 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Thưởng lễ Tết:
Lương tối thiểu 14 tháng/năm: Chính sách xét tăng lương định kỳ mỗi 6 tháng, nhân viên xuất sắc có thể được tăng lương ngay mà không cần chờ đến kỳ xét duyệt.
Lương tối thiểu 14 tháng/năm:
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
Cơ hội Phát triển Nghề nghiệp:
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức: Thực tập sinh có kết quả tốt sẽ được xem xét lên vị trí chính thức.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức:
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như Team Leader với lộ trình minh bạch và cụ thể.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng:
Đánh giá và tăng lương định kỳ: Xét tăng lương mỗi 6 tháng, khuyến khích và ghi nhận sự nỗ lực của bạn.
Đánh giá và tăng lương định kỳ:
Đào tạo và Phát triển Kỹ năng:
Đào tạo chuyên sâu: Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cao.
Đào tạo chuyên sâu:
Tiếp cận công nghệ tiên tiến: Làm việc trên các nền tảng RPA, CRM, Marketing Automation, AI và các công nghệ Marketing, Sales, Service mới nhất.
Tiếp cận công nghệ tiên tiến:
Tài khoản AI Pro miễn phí: Được cung cấp miễn phí các tài khoản AI chuyên nghiệp như ChatGPT Pro, Claude Pro... để hỗ trợ công việc.
Tài khoản AI Pro miễn phí:
Học hỏi hệ thống quản lý hiện đại: Cơ hội tìm hiểu và áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như OKRs, CFRs, KPI, lương 3P...
Học hỏi hệ thống quản lý hiện đại:
Môi trường Làm việc:
Trẻ trung và năng động: Làm việc trong môi trường sáng tạo, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân.
Trẻ trung và năng động:
Hỗ trợ tận tâm từ cấp trên: Được hướng dẫn trực tiếp bởi những quản lý giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.
Hỗ trợ tận tâm từ cấp trên:
Phúc lợi Khác:
Đồ uống miễn phí: Thỏa thích với trà, cà phê và trà sữa miễn phí không giới hạn.
Đồ uống miễn phí:
Chăm sóc đời sống tinh thần: Tổ chức sinh nhật, nhận quà tặng theo chính sách công ty.
Chăm sóc đời sống tinh thần:
Du lịch và Team Building: Tham gia du lịch hàng năm, hoạt động liên hoan và team building định kỳ mỗi tháng.
Du lịch và Team Building:
Nghỉ phép có lương: 12-20 ngày nghỉ phép mỗi năm để bạn cân bằng công việc và cuộc sống.
Nghỉ phép có lương:
Hỗ trợ Dành cho Thực tập sinh:
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (mộc tròn): Đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tập của nhà trường.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (mộc tròn):
Hỗ trợ các buổi nghỉ theo lịch gặp giáo viên hướng dẫn hoặc lịch học (Không quá 2 buổi/tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 82-84 Thăng Long, phường 4, Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-2-5-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job265276
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Tuyển Thực tập sinh CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LỬA Á CHÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN UNICORN LABUAN TRUST
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM DV Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH TM DV Nina
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TLT
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MIDOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIDOTA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Ugotechs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu Ugotechs
Tới 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HQSOFT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Dân Khang
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HQSOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HQSOFT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh COLORME SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu COLORME SÀI GÒN
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Song Pack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH Song Pack
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh BAP IT Co., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu BAP IT Co., JSC
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 1 thành viên công nghệ và truyền thông 3i
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Trên 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần ATEN
0.1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty TNHH Green Lube Việt Nam
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm