Tuyển Thực tập sinh Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 - 84 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, TPHCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng: Tiếp nhận và làm việc với tất cả các khách hàng tiềm năng được giao, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp để thúc đẩy doanh số (Được hỗ trợ khách hàng tiềm năng 100%).

Đạt và vượt mục tiêu doanh số: Chuyển đổi khách hàng đăng ký tư vấn và dùng thử sản phẩm thành khách hàng mua hàng, liên tục phấn đấu để vượt qua các chỉ tiêu được đặt ra.

Hiểu biết sâu về sản phẩm: Nắm vững kiến thức về sản phẩm và dịch vụ, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc từ khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Tư vấn và demo sản phẩm: Thực hiện các buổi tư vấn và trình diễn sản phẩm cho khách hàng thông qua cuộc gọi, Zalo, Utraview, giúp khách hàng hiểu rõ giá trị sản phẩm.

Phối hợp với đội ngũ nội bộ: Làm việc chặt chẽ với nhóm sản phẩm và marketing để đề xuất giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính.

Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm; chấp nhận ứng viên chưa có chuyên môn và sẽ được đào tạo.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong tư vấn khách hàng, bán hàng, chăm sóc khách hàng hoặc telesales là một lợi thế.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng: Đam mê trong việc hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Tự tin, năng động và có khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập hấp dẫn: 2.500.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng kèm theo các khoản thưởng.

Thưởng hiệu suất: Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý dựa trên kết quả làm việc.

Thưởng lễ Tết: Nhận thưởng vào các dịp lễ 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Lương tối thiểu 14 tháng/năm: Chính sách xét tăng lương định kỳ mỗi 6 tháng, nhân viên xuất sắc có thể được tăng lương ngay mà không cần chờ đến kỳ xét duyệt.

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức: Thực tập sinh có kết quả tốt sẽ được xem xét lên vị trí chính thức.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như Team Leader với lộ trình minh bạch và cụ thể.

Đánh giá và tăng lương định kỳ: Xét tăng lương mỗi 6 tháng, khuyến khích và ghi nhận sự nỗ lực của bạn.

Đào tạo chuyên sâu: Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cao.

Tiếp cận công nghệ tiên tiến: Làm việc trên các nền tảng RPA, CRM, Marketing Automation, AI và các công nghệ Marketing, Sales, Service mới nhất.

Tài khoản AI Pro miễn phí: Được cung cấp miễn phí các tài khoản AI chuyên nghiệp như ChatGPT Pro, Claude Pro... để hỗ trợ công việc.

Học hỏi hệ thống quản lý hiện đại: Cơ hội tìm hiểu và áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như OKRs, CFRs, KPI, lương 3P...

Trẻ trung và năng động: Làm việc trong môi trường sáng tạo, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân.

Hỗ trợ tận tâm từ cấp trên: Được hướng dẫn trực tiếp bởi những quản lý giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Đồ uống miễn phí: Thỏa thích với trà, cà phê và trà sữa miễn phí không giới hạn.

Chăm sóc đời sống tinh thần: Tổ chức sinh nhật, nhận quà tặng theo chính sách công ty.

Du lịch và Team Building: Tham gia du lịch hàng năm, hoạt động liên hoan và team building định kỳ mỗi tháng.

Nghỉ phép có lương: 12-20 ngày nghỉ phép mỗi năm để bạn cân bằng công việc và cuộc sống.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (mộc tròn): Đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tập của nhà trường.

Hỗ trợ các buổi nghỉ theo lịch gặp giáo viên hướng dẫn hoặc lịch học (Không quá 2 buổi/tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

