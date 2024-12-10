Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ tối ưu hóa website cho các dự án của công ty.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung cho website theo các tiêu chuẩn của công ty dưới sự hỗ trợ hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Nghiên cứu các thông tin từ khóa

Phân tích, tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp với các bộ phận quảng bá thương hiệu website.

Phối hợp với phòng ban của công ty

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các trường Đại học đang trong kỳ thực tập chuyên ngành Digital Marketing, công nghệ thông tin, marketing, thương mại điện tử,...hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Thông thạo các kỹ năng tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point và các ứng dụng văn phòng.

Nhiệt tình, trung thực, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có kiến thức SEO và các thuật toán.

Biết sử dụng Ahref hoặc Semrush, Google Search Console và Google Analytics.

Có kiến thức về Content và có khả năng viết nội dung chuẩn SEO.

Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS và PHP.

Có kiến thức cơ bản về marketing online.

Có laptop cá nhân.

Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: cố định 1.000.000VNĐ hàng tháng.

Được hỗ trợ hướng dẫn, xác nhận thực tập.

Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật; Nghỉ trưa 1,5h.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Có cơ hội làm việc lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Phần Mềm Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin