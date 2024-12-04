Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Trực dự án (Dẫn khách tham quan dự án)

Hỗ trợ bộ phận trợ lý, Admin nhập liệu, lưu trữ và quản lý giấy tờ

Lập các báo cáo theo yêu cầu

Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang chờ bằng các khối ngành Kinh tế khu vực Hồ Chí Minh

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, hoạt bát

Có laptop thực hiện công việc

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng và dấu mộc thực tập

Được học hỏi, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Có cơ hội được cân nhắc lên vị trí chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

