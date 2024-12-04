Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 173 Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Trực dự án (Dẫn khách tham quan dự án)
Hỗ trợ bộ phận trợ lý, Admin nhập liệu, lưu trữ và quản lý giấy tờ
Lập các báo cáo theo yêu cầu
Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang chờ bằng các khối ngành Kinh tế khu vực Hồ Chí Minh
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Có laptop thực hiện công việc

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng và dấu mộc thực tập
Được học hỏi, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Có cơ hội được cân nhắc lên vị trí chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

