Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Thực tập sinh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 675 Lạc Long Quân, phường 10, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Mô tả công việc
Hỗ trợ các công việc quay, dựng phim, video, clip, ...
Hỗ trợ công việc chụp ảnh, ghi hình sự kiện truyền thông của Công ty
Tham gia xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video clip truyền thông
Các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có khả năng và yêu thích công việc quay dựng phim, video, clip, ... Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi, tiếp thu nhanh, vui tính, hòa đồng trong tập thể
Ưu tiên biết livestream
Thời gian làm việc: Tối thiểu 4h/ngày

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood Thì Được Hưởng Những Gì

Lương phụ cấp cho TTS : 2.000.000/ Tháng
Hỗ trợ lấy dấu thực tập doanh nghiệp. hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cả kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn, triển khai thực tế dự án
Được tuyển dụng chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 297 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

