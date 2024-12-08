Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 675 Lạc Long Quân, phường 10, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Mô tả công việc

Hỗ trợ các công việc quay, dựng phim, video, clip, ...

Hỗ trợ công việc chụp ảnh, ghi hình sự kiện truyền thông của Công ty

Tham gia xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video clip truyền thông

Các công việc hỗ trợ khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có khả năng và yêu thích công việc quay dựng phim, video, clip, ... Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Năng động, có trách nhiệm, nhiệt tình, ham học hỏi, tiếp thu nhanh, vui tính, hòa đồng trong tập thể

Ưu tiên biết livestream

Thời gian làm việc: Tối thiểu 4h/ngày

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood Thì Được Hưởng Những Gì

Lương phụ cấp cho TTS : 2.000.000/ Tháng

Hỗ trợ lấy dấu thực tập doanh nghiệp. hỗ trợ nghỉ một số buổi để các bạn làm Khóa luận/đồ án tốt nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp cả kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn, triển khai thực tế dự án

Được tuyển dụng chính thức nếu đáp ứng được yêu cầu công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Vegood

