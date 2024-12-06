Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Công việc sinh viên thực tế làm tại Phòng Kinh doanh (được đào tạo và hướng dẫn) bao gồm:

+ Triển khai tìm kiếm khách hàng qua các trang MXH: Facebook, Tiktok,...

+Liên hệ với khách hàng theo nguồn data có sẵn

+Tìm hiểu và thực hiện công việc tư vấn, thuyết phục khách hàng

+Các công việc liên quan khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+Là sinh viên thuộc ngành Ngôn ngữ Anh,... có thể thực tập tối thiểu 8 buổi/ tuần

+Thời gian thực tập tối thiểu là 02 tháng

+Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi

+Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao

+Tích cực, chủ động trong công việc

+Năng động, nhiệt huyết, giao tiếp tốt

+Khả năng chịu được áp lực cao

+Không bị áp lực về tài chính

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

+Hỗ trợ ký, đóng mộc xác nhận theo vị trí/phòng ban/bộ phận sinh viên cần thực tập (Biên/phiên dịch, Thư ký/Trợ lý, Kinh doanh, Marketing, Hành chính Nhân sự) đối với các sinh viên ngành Tiếng Anh Thương Mại

+Hỗ trợ hướng dẫn viết báo cáo/đề tài thực tập theo công việc cần thực tập

+Cung cấp các tài liệu tham khảo/báo cáo thực tập mẫu/của các sinh viên những khóa trước

+Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc

+Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập

+Các chính sách phụ cấp/thưởng theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin