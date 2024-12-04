Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự B11

- 08A, Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ, giám sát, thực thi hoạt động sản xuất Video các khâu từ biên kịch, đạo cụ, bối cảnh, quay phim, diễn viên, tiền kỳ , hậu kỳ (bám sát đội dựng phim để ra thành phẩm hoàn chỉnh);
Viết kịch bản và biên tập nội dung video;
Lập kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất video định kỳ;
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung video, phim ngắn theo kịch bản/ dự án của công ty;
Trực tiếp lên hình video nếu có khả năng;
Nghiên cứu các kênh truyền thông video trên các nền tảng để tìm insights người xem phục vụ quá trình lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video;
Thực hiện các công việc trong khả năng và nghiệp vụ từ cấp trên giao phó

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học về các chuyên ngành Điện ảnh, Đạo diễn, sản xuất nghệ thuật, dựng phim hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Về trình độ:
Về kiến thức:
Có kiến thức nắm bắt về quy trình sản xuất video, phim ngắn.
Hiểu biết về các phần mềm hậu kỳ, xử lý tiền kỳ.
Có kiến thức xã hội đa dạng.
Về kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên về sản xuất video ngắn.
Ưu tiên các ứng viên thuộc các trường điện ảnh, hoặc đã từng làm video ngắn trên nền tảng Tiktok.
Về kỹ năng, phẩm chất:
Sáng tạo, nhạy bén, bắt kịp xu hướng tốt.
Nhiệt huyết, yêu thích công việc, có niềm đam mê với sáng tạo nội dung.
Bắt trend, biết ứng dụng trend trong các sản phẩm và sáng tạo trend mới.
Tư duy sáng tạo và tạo ra sản phẩm khác biệt.
Sẵn sàng học hỏi và thử sức, luôn nhiệt tình, chủ động trong công việc.
Yêu thích sáng tạo, hài hước và có cá tính riêng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 15.000.000 VND đến 20.000.000 VND (tùy theo năng lực, kinh nghiệm, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn) + Thưởng hiệu quả công việc.
15.000.000 VND đến 20.000.000 VND (tùy theo năng lực, kinh nghiệm, thỏa thuận trong buổi phỏng vấn) + Thưởng hiệu quả công việc.
Được ký HĐLĐ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Làm việc tại môi trường giáo dục hiện đại, trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động.
Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí của Công ty
Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.
Lộ trình thăng tiến và cơ chế lương thưởng rõ ràng, minh bạch, được tạo điều kiện tối đa để phát huy khả năng; được xét tăng lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 48 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

