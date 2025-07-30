Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 301 Tầng 3 Sảnh 1 Toà A2 IA20, khu đô thị Ciputra, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung review, đánh giá sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu.

- Quay video, chụp ảnh sản phẩm

- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 20 tuổi- 25 tuổi. Nữ nhân viên (ưu tiên)

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Đam mê trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, review sản phẩm.

- Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt trước ống kính.

- Kỹ năng quay dựng video cơ bản: biết căn góc, đặt máy quay

- Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9 triệu-12 triệu đồng

- Chế độ phúc lợi tốt: đóng bảo hiểm, chính sách thưởng, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước

- Nhiều hoạt động vui chơi, du lịch hàng năm để gắn kết nhân viên

- Cơ hội thăng tiến tốt

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.