Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 301 Tầng 3 Sảnh 1 Toà A2 IA20, khu đô thị Ciputra, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung review, đánh giá sản phẩm/dịch vụ theo yêu cầu.
- Quay video, chụp ảnh sản phẩm
- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai chiến dịch truyền thông hiệu quả.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 20 tuổi- 25 tuổi. Nữ nhân viên (ưu tiên)
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Đam mê trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, review sản phẩm.
- Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt trước ống kính.
- Kỹ năng quay dựng video cơ bản: biết căn góc, đặt máy quay
- Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 9 triệu-12 triệu đồng
- Chế độ phúc lợi tốt: đóng bảo hiểm, chính sách thưởng, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định nhà nước
- Nhiều hoạt động vui chơi, du lịch hàng năm để gắn kết nhân viên
- Cơ hội thăng tiến tốt
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu thương mại tầng 3, số 13 Tòa Nhà A2 Khu chung cư thuộc dự án Cụm công trình nhà ở IA20 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

