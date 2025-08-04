Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HAPI HOLDING D4/D6 Ngõ 70 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Chủ động xây kênh, lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản quay video Tik Tok;

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp. Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh;

Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, quảng bá cho video/kênh;

Chỉnh sửa video, bằng điện thoại (Capcut, VN, Snapshot,...) hoặc máy tính để cho ra video hoàn chỉnh;

Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trends, xu hướng mới nhất của TikTok;

Báo cáo công việc cuối tuần cho Quản lý;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm xây dựng & quản lý kênh TikTok

• Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động, thuật toán, chính sách của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube, Facebook, ...

• Biết sáng tạo nội dung truyền thông, nhiều ý tưởng, sáng tạo nội dung hài hước, bắt trend, storytelling.

• Tư duy truyền thông nhanh nhạy, bắt trend tốt

• Hiểu biết và có kỹ năng quay chụp, sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép ảnh, video.

• Chủ động, sáng tạo, có gu thẩm mỹ tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng hấp dẫn, Lương cứng + hoa hồng 2%-5%, thu nhập: 15-25tr

• Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu và 02 Thứ 7 trong tháng

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);

• Môi trường làm việc tập hợp những người trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo,

• Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng.

• Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc.

• Được tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

• Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin