Tuyển Tiktok Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: G5 Fivestar, tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết kịch bản cho video (giới thiệu phụ kiện ô tô, tình huống sử dụng thực tế)
Trực tiếp lên hình dẫn dắt các video TikTok: giới thiệu sản phẩm, demo sử dụng, tình huống thực tế, bắt trend hài hước
Giao tiếp tự nhiên, truyền cảm, biết biến hoá giọng nói/cảm xúc theo từng video
Phối hợp cùng content creator để quay video theo kịch bản ngắn
Tạo cảm giác gần gũi – đáng tin cậy cho người xem TikTok
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, biểu cảm tốt, tự tin trước máy quay
Có khả năng thoại rõ ràng, biết diễn tự nhiên theo ngữ cảnh
Ưu tiên từng lên hình ở TikTok/YouTube hoặc có kinh nghiệm làm MC, livestream bán hàng
Am hiểu về ô tô là lợi thế, không bắt buộc
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Lương 8 – 10 triệu (theo năng lực)
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ.
Thưởng tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
