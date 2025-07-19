Tuyển Tiktok Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G5 Fivestar, tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết kịch bản cho video (giới thiệu phụ kiện ô tô, tình huống sử dụng thực tế)

Trực tiếp lên hình dẫn dắt các video TikTok: giới thiệu sản phẩm, demo sử dụng, tình huống thực tế, bắt trend hài hước

Giao tiếp tự nhiên, truyền cảm, biết biến hoá giọng nói/cảm xúc theo từng video

Phối hợp cùng content creator để quay video theo kịch bản ngắn

Tạo cảm giác gần gũi – đáng tin cậy cho người xem TikTok

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, biểu cảm tốt, tự tin trước máy quay

Có khả năng thoại rõ ràng, biết diễn tự nhiên theo ngữ cảnh

Ưu tiên từng lên hình ở TikTok/YouTube hoặc có kinh nghiệm làm MC, livestream bán hàng

Am hiểu về ô tô là lợi thế, không bắt buộc

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Lương 8 – 10 triệu (theo năng lực)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ.

Thưởng tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin