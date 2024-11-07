Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1, Ngõ 163 Hoàng Ngân

- Trung Hoà

- Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Hỗ trợ thực hiện các công việc trong công ty theo yêu cầu của giám đốc.
-Lên kế hoạch, lịch trình, sắp xếp cuộc họp,...Ghi chú lại các thông tin cuộc họp, biên bản làm việc, tổng hợp nội dung.
-Truyền đạt thông tin của giám đốc cho các bộ phận phòng ban, nhân sự trong công ty. Thực hiện giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của các bộ phận cho giám đốc.
-Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty để lập kế hoạch hoạt động cho mỗi phòng ban và báo cáo tình hình thực hiện cho giám đốc.
-Trong nhiều trường hợp, trợ lý giám đốc có thể hỗ trợ đóng góp ý kiến, tham mưu cho giám đốc trong việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, đưa ra các quyết định cấp bách khi giám đốc vắng mặt.
-Phối hợp với các phòng ban khác, đặc biệt là bộ phận Marketing để đạt được mục tiêu về doanh
-Các công việc khác theo yêu cầu của CM

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm tại doanh nghiệp mô hình hệ thống
- Nhanh nhẹn, khéo léo, chủ động trong công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai công việc.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, lắng nghe, thấu hiểu.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản :10.000.000đ - 15.000.000đ (26 ngày công) Thỏa thuận khi phỏng vấn
- Được sử dụng free các dịch vụ tại trung tâm
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS

CÔNG TY TNHH THỂ THAO EMS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 ngõ 182 Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

