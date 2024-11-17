Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZII HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZII HOLDINGS VIỆT NAM
Mức lương
18 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 10 Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 23 Triệu
Quản lý lịch làm việc của Giám đốc, sắp xếp cuộc họp và điều phối các chuyến công tác
Soạn thảo và rà soát các văn bản, hợp đồng và thỏa thuận kinh doanh
Điều phối và tổ chức các cuộc họp với đối tác trong nước và quốc tế
Làm cầu nối giữa Giám đốc và các bên liên quan
Hỗ trợ tổ chức sự kiện kinh doanh
Hỗ trợ quản lý dự án của Ban đối ngoại
Thực hiện các công việc khác được giao bởi Giám Đốc Đối Ngoại
Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quan hệ Quốc tế hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm Trợ lý
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất nhập khẩu/ thương mại điện tử
Tiếng Anh thành thạo (cả viết và nói)
Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo tốt
Khả năng soạn thảo và rà soát hợp đồng xuất sắc
Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Hàn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZII HOLDINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH đầy đủ
12 ngày phép/ năm theo luật lao động
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Cơ hội phát triển chuyên môn
Môi trường làm việc hiện đại
Thưởng lễ tết, lương tháng 13
Team building/ du lịch cùng công ty hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZII HOLDINGS VIỆT NAM
