Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZII HOLDINGS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Quản lý lịch làm việc của Giám đốc, sắp xếp cuộc họp và điều phối các chuyến công tác

Soạn thảo và rà soát các văn bản, hợp đồng và thỏa thuận kinh doanh

Điều phối và tổ chức các cuộc họp với đối tác trong nước và quốc tế

Làm cầu nối giữa Giám đốc và các bên liên quan

Hỗ trợ tổ chức sự kiện kinh doanh

Hỗ trợ quản lý dự án của Ban đối ngoại

Thực hiện các công việc khác được giao bởi Giám Đốc Đối Ngoại

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quan hệ Quốc tế hoặc các ngành liên quan

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm Trợ lý

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành xuất nhập khẩu/ thương mại điện tử

Tiếng Anh thành thạo (cả viết và nói)

Kỹ năng soạn thảo văn bản, báo cáo tốt

Khả năng soạn thảo và rà soát hợp đồng xuất sắc

Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Hàn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZII HOLDINGS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH đầy đủ

12 ngày phép/ năm theo luật lao động

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Cơ hội phát triển chuyên môn

Môi trường làm việc hiện đại

Thưởng lễ tết, lương tháng 13

Team building/ du lịch cùng công ty hàng năm

