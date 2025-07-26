Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Mega City Cầu Đò, An Điền, Bến Cát ...và 6 địa điểm khác, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận Học viên và Phụ huynh tại trung tâm, tư vấn chương trình học tại trung tâm; giải đáp thắc mắc của Phụ huynh – Học viên.

- Chăm sóc học viên trước, trong và sau mỗi khóa học tại trung tâm.

- Tìm kiếm, tiếp cận và chiêu sinh đối tượng học viên có nhu cầu trong khu vực qua điện thoại và nhiều phương tiện khác...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Vi tính văn phòng: Word, Excel, Power Point

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

- Năng động, khéo léo, nhiệt tình, thân thiện, kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chịu được áp lực công việc

- Có kỹ năng làm việc đội nhóm, linh hoạt trong xử lý tình huống và nhạy bén với các học viên ở nhiều lứa tuổi.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

HỖ TRỢ NHÀ Ở/CHI PHÍ ĐI LẠI CHO ỨNG VIÊN Ở XA.

THU NHẬP HẤP DẪN + BONUS/THÁNG

Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

