Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

CÔNG TÁC NHÂN SỰ:

1. Tuyển dụng - đào tạo & phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng quy trình tuyển dụng, định biên nhân sự, & lập ngân sách tuyển dụng phù hợp với ngân sách của công ty.

- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng tháng /quý/năm;

- Tổ chức tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đề ra và nhu cầu của công ty.

- Xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.

- Xây dựng quy trình và tài liệu kế hoạch đào tạo hội nhập & nội bộ.

2. Xây dựng chính sách lương thưởng, đãi ngộ:

- Xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến tiền lương, phúc lợi, thưởng và chế độ đãi ngộ khác nhằm đảm bảo sự công bằng và động lực cho nhân viên.