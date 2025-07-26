Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 NXLP Vinhomes Grand Park,, Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

CHÚNG TÔI CẦN BẠN LÀM GÌ?

Tìm kiếm và tiếp cận các cá nhân có tiềm năng trở thành talent livestream

Tư vấn, giới thiệu chính sách hợp tác và lộ trình phát triển cùng công ty cho các talent.

Thương lượng và ký kết hợp đồng hợp tác với talent livestream (dựa trên tiêu chí hoạt động nghệ thuật/giải trí).

Theo dõi, hỗ trợ talent duy trì lịch livestream đều đặn và phát triển nội dung theo hướng giải trí sáng tạo.

Đảm bảo doanh số tuyển chọn và quản lý danh mục idol theo KPI hàng tháng.

Theo dõi số liệu, đề xuất các chiến lược kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường.

Phối hợp cùng team nội dung, vận hành để tối ưu hiệu quả làm việc và thu nhập cho idol.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

BẠN CẦN GÌ ĐỂ TỎA SÁNG?

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, sale, CSKH hoặc giải trí là lợi thế.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và chốt sale tốt.

Tinh thần chịu áp lực, kiên trì và ham học hỏi.

Yêu thích và hiểu biết về thị trường livestream, influencer, giải trí số.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành: Marketing, Truyền thông, QTKD

Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

Lương cơ bản từ 7 – 10 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm) + hoa hồng không giới hạn (30 – 80 triệu+/tháng).

Thưởng theo hiệu suất, thưởng nóng từng deal thành công.

Được review lương định kỳ mỗi 3 tháng – minh bạch và xứng đáng.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo cùng các dự án hot với nhiều idol nổi tiếng.

Được tham gia các hoạt động nội bộ thú vị: du lịch, teambuilding, event, mini game thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

